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06:29, 27 апреля 2023Россия

В Госдуме предложили ужесточить ответственность для владельцев электросамокатов

В Госдуме предложили поставить на учет и присвоить регистрационные знаки электросамокатам

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Госдуме предложили ужесточить ответственность для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколес и других. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, депутаты Госдумы разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» (закон о регистрации ТС). Они предусматривают постановку на учет средств индивидуальной мобильности и получение регистрационных знаков.

Предполагается, что владелец такого рода транспортного средства должен будет в течение десяти дней после его приобретения поставить его на учет «посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Ранее МВД включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы про правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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Юлия Мискевич
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