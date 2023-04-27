В Госдуме предложили ужесточить ответственность для владельцев электросамокатов
В Госдуме предложили ужесточить ответственность для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, моноколес и других. Об этом пишут «Известия».
По информации издания, депутаты Госдумы разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» (закон о регистрации ТС). Они предусматривают постановку на учет средств индивидуальной мобильности и получение регистрационных знаков.
Предполагается, что владелец такого рода транспортного средства должен будет в течение десяти дней после его приобретения поставить его на учет «посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг».
Ранее МВД включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы про правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).