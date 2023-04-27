Женщина пострадала из-за обстрела ВСУ приграничного российского региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ села Щетиновка

Село Щетиновка Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного региона России Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате пострадала местная жительница. Женщину госпитализировали с осколочным ранением. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Гладков добавил, что снарядом противника были повреждены окна, крыша и фасад здания сельскохозяйственного предприятия, а также техника. Губернатор подчеркнул, что оперативные и аварийные службы уже выехали на место.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате обстрела в двух частных домовладениях были выбиты окна, а также посечены фасады. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Кроме того, 26 апреля стало известно, что из-за обстрела со стороны Украины пострадал местный житель, находившийся в момент удара за рулем экскаватора, рядом с которым разорвалось восемь мин калибра 120 миллиметров. Мужчину госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

