Белый дом объяснил использование Байденом шпаргалки на пресс-конференции

Белый дом назвал нормальным использование Байденом шпаргалки на пресс-конференции

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала использование президентом США Джо Байденом шпаргалки во время пресс-конференции. Она объяснила, что заблаговременная подготовка вопросов, которые будут задаваться на подобных мероприятиях, и адресующих их журналистов является стандартной практикой, сообщает РИА Новости.

«Это совершенно нормально, когда президенту сообщают о журналистах, которые хотят задать вопросы, и темах», — заявила пресс-секретарь администрации США.

При этом она уточнила, что у главы государства не было заранее заготовленных конкретных вопросов и ответов на них. По ее словам, в задачи пресс-службы президента входит предугадывание того, что у него могут спросить во время пресс-конференции, а тех, кто задает вопросы, выбирают заранее.

Ранее газета New York Post уличила Байдена в использовании шпаргалки с написанными по слогам фамилиями журналистов, которые будут задавать ему вопросы. Издание опубликовало снимок американского лидера, сделанный во время пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне.