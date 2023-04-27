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16:59, 27 апреля 2023Силовые структуры

В деле о пожаре в уральском поселке Сосьва появились первые фигуранты

СКР задержал двоих подозреваемых по делу о пожаре в уральском поселке Сосьва
СюжетПожары в Свердловской области

Фото: Алексей Младич / Коммерсантъ

Следователи задержали двоих подозреваемых по уголовному делу о пожаре в поселке Сосьва Свердловской области, где погибли двое жителей, сгорели более 100 домов и колония. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Фигурантами дела стали двое местных жителей: 29-летний управляющий поселковой пилорамы и 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

26 апреля СКР начал расследование по статьям 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и 293 УК РФ («Халатность»).

Пожар, уничтоживший более 100 строений в поселке, начался 25 апреля. Там был введен режим ЧС. По предварительным данным, огонь стал распространяться с лесопильного участка из-за неосторожного обращения с огнем.

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Любовь Ширижик
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