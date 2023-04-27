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13:37, 27 апреля 2023Наука и техника

Корабль SpaceShipTwo совершил первый полет за два года

SpaceNews: корабль SpaceShipTwo Unity совершил первый полет за два года

Фото: Gene Blevins / Globallookpress.com

Суборбитальный корабль SpaceShipTwo Unity компании Virgin Galactic совершил первый полет за последние почти два года. Об этом сообщает SpaceNews.

Корабль был поднят в воздух самолетом-разгонщиком VMS Eve (WhiteKnightTwo), вылетевшим с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико (США). Отсоединение корабля от носителя произошло на высоте 14,3 километра, после чего через девять минут SpaceShipTwo Unity совершил посадку на космодроме.

Перед началом коммерческой эксплуатации Virgin Galactic планирует провести еще один испытательный полет VSS Unity.

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В марте SpaceNews сообщило, что самолет-разгонщик VMS Eve компании Virgin Galactic, выступающий носителем космоплана VSS Unity (SpaceShipTwo), совершил первый после ремонта перелет с аэродрома Мохаве (американский штат Калифорния) на космодром «Америка».

В июле 2021 года британский миллиардер Ричард Брэнсон на борту космического корабля VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic отправился в суборбитальный полет.

В сентябре того же года издание New Yorker, ссылаясь на Управление гражданской авиации США, писало, что корабль Unity во время первого полета с полным экипажем, включающим Брэнсона, отклонялся от изначально запланированного курса.

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Иван Потапов
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