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23:52, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Дуров обещал обжаловать решение бразильского суда по Telegram

Основатель Telegram Дуров обжалует решение суда Бразилии о запросе данных пользователей

Фото: Unsplash

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер обжалует решение бразильского суда, запрашивающего данные его пользователей. Об этом он написал в своем канале.

«В Бразилии суд запросил данные, которые нам технически невозможно получить. Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Независимо от цены, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение», — обещал он.

Дуров напомнил, что мессенджер стремится сохранять конфиденциальность и свободы слова во всем мире. Если законы страны противоречат этим ценностям, то компания покидает ее. По мнению Дурова, такие решения являются более предпочтительными, чем «предательство наших пользователей и убеждений, на которых мы были основаны».

Ранее в Бразилии приостановили работу Telegram из-за неонацистов. Мессенджер не передал полиции полные данные администраторов и участников местных неонацистских групп и каналов. Отмечается, что Telegram предоставил ряд сведений, но среди них не было, например, номеров телефонов.

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Марина Совина
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