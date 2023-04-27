Банду вора в законе Тахи отправили в колонию

Вора в законе Тахи и его банду отправили в колонии за 150 преступлений в Забайкалье

В Забайкальском крае криминального авторитета Георгия Углаву, известного в преступном мире как Тахи, приговорили к 18 годам колонии. Об этом в четверг, 27 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель краевого суда Виктория Михайлюк.

Как установил суд, Углава в 2003 году создал банду, занимавшуюся различными преступлениями в Забайкальском крае. Бандитам вменили вымогательства, грабежи, разбойные нападения, хищения автомашин и кражи в особо крупном размере. Как рассказал официальный представитель региональной прокуратуры Евгений Синельников, Тахи и его подельники совершили свыше 150 различных преступлений.

В большинстве районов края были созданы структурные подразделения, руководителей которых лично назначал осужденный вор в законе.

В ходе следствия и в суде все участники сообщества отрицали свою осведомленность о деятельности преступного сообщества, причастность к нему и совершению преступлений.

Все сообщники Тахи по приговору суда получили значительные сроки от 8 до 20 лет лишения свободы.

18 апреля Верховный суд Татарстана приговорил к 18 годам лишения свободы вора в законе Рашида Хачатряна, известного в криминальном мире как Рашид Джамбульский.