Раскрыта связь между татуировкой на теле мужчины и его характером

Мастер @chudleyd_ рассказал, что тату на пальцы рук наносят неконтролирующие гнев мужчины

Тату-мастер (имя и фамилия неизвестны) с никнеймом @chudleyd_ раскрыл связь между рисунком на теле мужчины и его характером. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Специалист рассказал, что изображения на пальцы рук наносят те люди, которые не могут контролировать свой гнев. «Определенные проблемы с гневом: бьет двери, бьет ваши вещи, когда вы спорите. Еще, возможно, он — боксер», — объяснил тату-мастер.

Кроме того, те мужчины, у которых присутствуют на теле татуировки, посвященные родителям, всегда носят спортивный костюм и имеют много детей от разных женщин. При этом специалист отметил, что такие люди, вероятно, работают на стройках и курят марихуану.

В заключение мастер обратил внимание на надписи, выполненные курсивом. «Он может подойти к вам в городе, открыть сумку с украденными духами и спросить, не хотите ли вы их купить», — рассказал специалист о людях с такими татуировками, добавив, что у таких мужчин определенно есть электросамокат.

В марте основатель компании Harrison Shoes Равиль Харисов раскрыл связь между обувью мужчины и его характером. Бизнесмен рассказал, что классические дерби, оксфорды черных и темно-коричневых оттенков носят консервативные люди, строгие в проявлениях эмоций. В то же время броги, монки и лоферы, напротив, выбирают легкие и позитивные мужчины.