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07:06, 27 апреля 2023Мир

Обвинение испугалось возможного предоставления врагами США убежища Тейшейре

Обвинение заявило, что враги США могут предоставить убежище Тейшейре в обмен на информацию
Джек Тейшейра

Джек Тейшейра. Фото: Social Media Website / Reuters

Государственные обвинители испугались, что враги США могут предоставить убежище военному ВВС американской нацгвардии Джеку Тейшейре в обмен на секретную информацию в случае его выхода из-под ареста. Это следует из документа, поданного в окружной суд Массачесетса, сообщает РИА Новости.

Как заявило обвинение, «обвиняемый представляет серьезную угрозу скрыться от правосудия», в связи с чем оно выступает против освобождения Тейшейры из-под ареста.

Также в документе говорится, что Тейшейра до ареста предпринял «серьезные обструктивные шаги» с целью помешать американскому правительству выяснить полный объем утекшей информации и пользователей, с которыми он ею делился.

13 апреля агенты ФБР арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Марина Совина
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