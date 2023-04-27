Ушедшая из России компания продала рекордное число автомобилей

Концерн Toyota и его дочерние компании за год продали рекордные 10,56 млн авто

В 2022 финансовом году концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino продали рекордное число автомобилей. Об этом со ссылкой на финансовый отчет сообщает пресс-служба компании.

С 1 апреля 2022-го по 31 марта 2023 года группа компаний произвела 10,73 миллиона автомобилей и продала по всему миру 10,56 миллиона машин. Показатели выросли на 6,6 и 1,7 процента соответственно, это рекордные объемы за всю историю брендов. Согласно отчету, крупнейший автопроизводитель Японии обогнал по продажам концерн Volkswagen, который за год реализовал 8,26 миллиона автомобилей.

Несмотря на дефицит деталей, ушедшая из России Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей уже третий раз подряд. Ранее в феврале компания заявила, что даже при ограничении поставок чипов ей удалось нарастить производство на пять процентов.

По итогам 2022 года стоимость бренда Toyota снизилась на 18 процентов, до 52,5 миллиарда долларов. Согласно данным Brand Analytics, компания уступила лидерство производителю электрокаров Tesla и немецкому концерну Mercedes-Benz.