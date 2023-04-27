На шлепнувшего шестилетнюю россиянку по ягодицам тренера заявили в полицию

В Новосибирске заявили в полицию на тренера, шлепнувшего шестилетнюю девочку по ягодицам

Жители Новосибирска написали заявление в полицию на тренера их шестилетней дочери по боксу, который несколько раз шлепнул ребенка по ягодицам во время занятий. Об этом пишет NGS.ru.

Девочка ходит на занятия в центр хоккея и фитнеса «Космос» уже не первый год. 8 марта отец ребенка заметил, что его дочь расстроена и поинтересовался причиной. «Она ответила: "Меня тренер ударил по попе несколько раз". Такое всплывало ранее, просто думали, что ребенок капризничает. Значимости не придавали в силу того, что это шестилетний ребенок, может что-то придумать», — рассказала мать девочки.

Отец ребенка сразу же спросил о произошедшем тренера, который все подтвердил и объяснил свои действия шуткой. После этого родители запросили у руководства клуба запись занятий, которую они посмотрели в присутствии директора спортивного центра. На кадрах видно, как девочка встает на колени, и тренер шлепает ее по ягодицам «лапой» для занятия боксом. На второй записи мужчина шлепает ребенка уже рукой. Родители пересняли оба видео и обратились в полицию.

Как пишет издание, мать девочки считает, что клуб предоставил не полную запись. Она также возмутилась, что тренер поставил ребенка на колени. «Супруг написал два заявления в полицию. Одно за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и второе — за укрывательство преступления», — сообщила россиянка, планирующая в дальнейшем жаловаться в прокуратуру.

Женщина добавила, что после инцидента ее дочь и четырехлетнего сына начали выживать из клуба, перенося занятия с другими тренерами и не пуская в здание. При этом она подчеркнула, что не требовала и не требует денежную компенсацию в связи с инцидентом.

Исполняющая обязанности директора центра «Космос» Светлана Горащенко подтвердила журналистам, что детям не продлили карту для занятий, однако предложили другое время. По ее словам, мать девочки хочет денег и на встречах с представителями клуба кричит и оскорбляет сотрудников. «Мы хотим с ней полюбовно расстаться, поэтому предложили тренировочное время в 6 и 7 утра. По закону мы не можем отказать в услуге. Но ее это время не устраивает», — объяснила Горащенко.

Комментируя поведение тренера, она заявила, что на тренировках по боксу присутствует множество игровых моментов. Горащенко назвала разразившийся скандал абсурдом и обратила внимание на то, что мать девочки якобы оставила в одном из сервисов отзыв, что в клубе избивают детей, но при этом продолжает водить в «Космос» дочь и сына.

В свою очередь, тренер по боксу рассказал изданию, что работает с детьми уже много лет и это первый подобный случай в его практике. Комментируя записи с камер, он заявил, что на первом видео девочка упала на пол, промазав по «лапе», и он ее подтолкнул. «А второе, она стояла и обозвала меня, и я обозначил, что со мной так нельзя. Такой воспитательный момент», — объяснил мужчина.

Он также сообщил, что знает о заявлении в полицию и готов дать объяснения. При этом тренер подчеркнул, что не ощущает негатива со стороны матери ребенка. «Она спокойно ходит, улыбается, и каждый день видимся, улыбается мне. Видимо, у них какие-то другие цели, а я — инструмент», — считает мужчина.

В региональном МВД в беседе с изданием «Подъем» подтвердили поступление заявлений от родителей девочки. Полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Галерея» шлепнул по ягодицам старшеклассницу и оказался в полиции. Как стало известно, молодой человек в компании двоих друзей якобы в шутку «атаковал» 16-летнюю девочку, которая сразу заявила о домогательствах. Россияне пытались убежать, но их удалось задержать и доставить в отдел.