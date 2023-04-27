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13:02, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

В Китае спрогнозировали действия Байдена в случае угрозы краха Украины

AT: президент США Байден может отправить военных на Украину без согласия НАТО

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден может отправить военных на Украину без согласия НАТО. Такие действия американского лидера в случае угрозы краха Киева спрогнозировали журналисты китайского издания Asia Times (AT).

«Если Байден предвидит скорый крах Украины, нельзя исключать и американского вмешательства. Отправить "добровольцев" он сможет и безо всякого [альянса] НАТО, но даже в этом случае есть основания полагать, что альянс не выстоит — и не потому что на него напали, а потому что его обманули», — считают авторы материала.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака выразил мнение, что Байден собирается повторить «афганский сценарий» на Украине. По его мнению, сначала администрация американского лидера призывала Киев отказаться от Минских соглашений и перейти к военной стратегии по взятию Крыма и Донбасса, но теперь «готовится к афганскому сценарию на Украине».

19 апреля стало известно, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Эти деньги будут потрачены на оборонную продукцию и обучение украинских военных.

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Олег Давыдов
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