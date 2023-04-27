Путин заявил об увеличении количества авиарейсов между Россией и Турцией

Путин: Россия и Турция договорились об увеличении объемов туристических авиаперевозок

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия договорилась с Турцией о взаимном увеличении количества туристических авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время видеоконференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер отметил, что в 2022 году курортную республику посетили более 5 миллионов россиян, поэтому для поездок туристов важно создавать благоприятные условия.

«И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что россияне установили абсолютный рекорд по турпотоку в Анталью в феврале 2023 года — популярный курорт Турции посетили 60,3 тысячи граждан РФ. Всего в Анталью за указанный период прибыло около 204 тысяч путешественников, среди которых 29,5 процента — россияне.