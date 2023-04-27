Крупнейший банк Германии объявил о массовых сокращениях персонала

Bloomberg: Deutsche Bank сократит 800 сотрудников банка и урежет число топ-менеджеров

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank объявил о массовом сокращении персонала. Организация планирует уволить 800 сотрудников бэк-офиса и урезать число топ-менеджеров с десяти до девяти, сообщает Bloomberg.

Увольнения связаны с падением выручки банка от торговли активами с фиксированными доходами на 17 процентов. Это один из худших показателей среди инвестиционных банков, опубликовавших свою финансовую отчетность. На фоне падения доходов банк намерен достичь экономии в 2,5 миллиарда евро до конца года.

В пресс-службе банка отметили, что организация собирается привлечь клиентов из Credit Suisse, который поглощает более крупная UBS Group. Кроме того, Deutsche Bank попытается расширить линейку продуктов, чтобы компенсировать замедление темпов роста бизнеса.

Банк работает над сокращением расходов уже не первый год. В 2022-м он уже провел ряд мероприятий, но в сравнении с другими европейскими организациями его траты по отношению к доходам все еще высоки. Поэтому в феврале 2023-го исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг заявил о возможных увольнениях среди персонала организации.

В конце марта ценные бумаги Deutsche Bank упали на 13 процентов. В ходе торгов на бирже XETRA их стоимость опускалась до 7,9 евро за штуку, побив рекорд последних пяти месяцев. На это повлияли опасения инвесторов насчет стабильности европейского банковского сектора после закрытия Silicon Valley Bank в США и новостей о поглощении швейцарского Credit Suisse его конкурентом UBS. Ситуацию также усугубило то, что организация не торопилась с выплатой акционерам после четырех лет сокращения прибыльности. При этом банк обещал в ближайшие годы выплатить инвесторам до восьми миллиардов евро, в том числе путем обратного выкупа акций.