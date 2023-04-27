Петербургский школьник покурил вейп и попал в больницу

В Петербурге 13-летний школьник покурил вейп и попал в больницу

В Санкт-Петербурге 13-летний школьник покурил вейп и попал в больницу. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

Электронное устройство подростку дал его одноклассник на улице после уроков. Уточняется, что ребенку стало плохо после нескольких затяжек. Он вернулся домой и пожаловался на плохое самочувствие, тогда родители вызвали скорую помощь.

В больнице поставили диагноз: токсическое действие никотина. Мальчика оставили в больнице на сутки, сейчас его самочувствие улучшилось.

11 апреля Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов, а также о полном запрете их продажи детям. В соответствии с ним, в частности, вводится запрет обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат различные ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Доктор медицинских наук, пульмонолог и терапевт Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру» сравнил последствия курения вейпов с тяжелым ковидом. По его словам, электронные сигареты могут нанести серьезный вред работе мозга и дыхательной системе человека.