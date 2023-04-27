Россиянин жестоко избил шедшую мимо пенсионерку и попал на видео

В Челябинске мужчина избил шедшую мимо пенсионерку и попал на видео

В Челябинске мужчина напал на пенсионерку, которая проходила мимо, и избил ее. Случившееся попало на видео, его публикует Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как мужчина неожиданно подходит к идущей рядом пенсионерке и начинает наносить ей удары по голове. Когда женщина теряет равновесие и падает, россиянин продолжать жестоко ее бить. После нескольких ударов мужчина уходит.

По данным канала, пострадала 71-летняя пенсионерка, подробностей о ее состоянии пока нет. Как сообщают местные жители, агрессивный мужчина не в первый раз нападает на прохожих.

Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 64-летнюю пенсионерку до смерти избили в коммунальной квартире. Женщину с многочисленными ссадинами и гематомами обнаружили ее соседи, которые вызвали скорую помощь.