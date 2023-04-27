В российском регионе произошел взрыв на газовой скважине

ГУ МЧС по Республике Саха: в Якутии произошел взрыв на газовой скважине

В Якутии произошел взрыв на газовой скважине в ходе ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

Инцидент случился на участке добычи газа в 6 километрах от села Таас-Юрях Мирнинского района при проведении ремонтных работ скважины — произошел выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Ранее в Волгограде утром 21 апреля произошел взрыв. На втором этаже дома взорвался газ, после чего в одном из помещений начался пожар. Ударной волной выбило стекла у нескольких квартир, также осколками и камнями оказались повреждены припаркованные авто. После из-за утечки газа ввели режим чрезвычайной ситуации.