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11:54, 27 апреля 2023Россия

Пострадавший из-за шапки с буквой Z российский школьник расскажет детям об СВО

Пострадавший из-за шапки с буквой Z школьник из Екатеринбурга расскажет детям об СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Екатеринбурге пострадавший из-за шапки с буквой Z школьник расскажет детям о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал «Екатеринбург.рф».

Образовательный проект «Спецоперация на Украине» расскажет школьникам о причинах, которые привели к СВО.

Проект мальчик разработал совместно с родителями. Отец школьника служит в Росгвардии. О сотрудничестве с мальчиком уже договорилось региональное отделение «Молодой Гвардии».

24 апреля в интернете разместили видео, на котором мужчина ругает школьника за то, что тот вышел на улицу в шапке с Z-символикой. Узнав о случившемся, родители мальчика написали заявление в полицию, в котором попросили привлечь мужчину за дискредитацию армии. После задержания россиянин объяснил свой поступок тем, что ему не понравился взгляд мальчика после того, как ему сделали замечание.

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Алан Босиков
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