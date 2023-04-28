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10:03, 28 апреля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы задержаны и отменены почти 30 рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 28 апреля отменили или задержали 28 рейсов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 30 рейсов, запланированных на пятницу, 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, четыре самолета задержаны в Шереметьево, в Домодедово задержаны 10 рейсов, еще три отменены. Во Внуково задержан вылет пяти лайнеров, шести — отменен. В общей сложности изменения в расписании московских аэропортов коснулись 28 рейсов. Данных об изменениях во времени вылета воздушных судов из Жуковского нет.

Ранее путешественник и блогер составил строгие правила этикета для пассажиров самолета и вызвал гнев в сети. В первую очередь мужчина назвал отвратительными людей, снимающих обувь во время полета, и призвал матерей пользоваться пеленальными столиками вместо кресел.

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Валентина Процкова
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