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10:51, 28 апреля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о личных интересах Китая в мирном плане по Украине

AP: у Китая есть веские личные причины желать прекращения конфликта на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Китай преследует личные интересы в предложенном им мирном плане по решению конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Джо Макдоналд из США в колонке для Associated Press (AP).

«У Китая есть веские причины желать прекращения конфликта. Он встряхнул китайскую экономику, подняв цены на нефть, пшеницу и другие сырьевые товары», — написал автор.

Макдоналд также рассказал, что Китай, играя роль миротворца, стремится привлечь на свою сторону европейские страны и рассорить их с Соединенными Штатами. «Вбить в клин в отношения между США и ЕС является для Китая важной целью. Для этого Пекину нужно притвориться, что он является активной силой, борющейся за мир», — заявил директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

Специалист по международным отношениям из Университета Енсе в Южной Корее Джон Делури утверждает, что Пекин не заинтересован «ни в победе Москвы, ни в ее поражении». По его словам, лучший исход конфликта для Китая — это прекращение огня.

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине. Ключевыми позициями документа являются прекращение военных действий и возобновление переговоров. Также Пекин призвал стороны конфликта к уважению территориального суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН.

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Олег Давыдов
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