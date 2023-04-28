Москвичка решила залезть в квартиру через балкон и попала в реанимацию

В Москве женщина решила залезть в квартиру через балкон, сорвалась и попала в реанимацию

Москвичка попыталась залезть в квартиру через балкон, сорвалась с высоты третьего этажа и попала в реанимацию. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел в Москве на улице Космонавта Волкова. По данным издания, 47-летняя местная жительница потеряла ключи и решила перелезть на газовую трубу через окно подъезда, чтобы забраться по ней на балкон своей квартиры.

В результате женщина упала на землю, приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи доставили ее в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей тяжелые травмы позвоночника, таза, груди и конечностей.

Соседи москвички рассказали, что женщина проживает в квартире с сожителем. Они оба часто обходятся без ключей и стучат во входную дверь, чтобы им открыли, но в этот раз, по словам очевидцев, на стук женщины никто не ответил.

Ранее сообщалось, что другой житель Москвы забыл ключи от квартиры и задохнулся, застряв в петле автомобильного троса, пытаясь попасть домой через соседский балкон.