Названа причина смерти актера Евгения Басилашвили

Актер Евгений Басилашвили скончался в результате остановки сердца

Названа причина смерти советского, грузинского и российского актера, режиссера и доцента Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Евгения Басилашвили. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам актрисы Ольги Алешиной, у артиста были проблемы с сердцем. «У него остановилось сердце. Просто сердце не выдержало», — рассказала артистка.

Она добавила, что здоровье Басилашвили было подорвано еще несколько лет назад. «Он до этого не очень хорошо себя чувствовал, а потом коронавирус, видимо, уже не на очень здоровый организм подействовал», — сказала Алешина.

О смерти заслуженного артиста Грузинской ССР Евгения Басилашвили стало известно 27 апреля. Актер работал в Тбилисском русском ТЮЗе и Волгоградском театре юного зрителя. C середины 1990-х годов преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры (ВГИИК).