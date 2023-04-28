Видео Карлсона обогнало по просмотрам ролик Байдена о выдвижении на выборы

Видеообращение Карлсона обогнало по просмотрам ролик Байдена о выдвижении на второй срок

Видеообращение американского телеведущего Такера Карлсона, покинувшего канал Fox News, в Twitter обогнало по просмотрам ролик, в котором президент США Джо Байден объявляет о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства на второй срок.

Видео Карлсона на данный момент набрало 71,4 миллиона просмотров, а ролик Байдена о выдвижении на выборы — 42,2 миллиона просмотров.

В опубликованном обращении журналист заявил, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение гражданских свобод, демографических изменений, природных ресурсов и других важных тем. По его словам, дискуссии в информационном поле США стали «ничего не значащими». При этом Карлсон пообещал, что «скоро правда восторжествует».

О том, что Карлсон покинул Fox News, стало известно из опубликованного 24 апреля заявления телеканала. Причины подобного решения не разглашались. В эфире журналист неоднократно критиковал политику Байдена.

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США 25 апреля. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.