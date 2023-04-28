Перспективы уголовного наказания для Блиновской оценили

Юрист Айрапетов допустил, что Блиновская может избежать уголовного наказания

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская может избежать реального срока после признания вины в неуплате налогов и начала сотрудничества со следствием. Так перспективы уголовного наказания в беседе с «Лентой.ру» оценил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

Сотрудничество со следствием

Задержанная 27 апреля по подозрению в уклонении от уплаты налогов блогер Елена Блиновская раскаялась и полностью признала вину, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«Если госпожа Блиновская полностью признала свою вину и если она готова погасить все предъявленные претензии материального характера, в том числе пени, штрафы и другие недоимки, которые ей вменяет налоговая инспекция, то статья, по которой проходит госпожа Блиновская, предусматривает примечание, согласно которому лицо, впервые совершившее преступление освобождается от уголовной ответственности в случае полного и добровольного погашения всей суммы недоимок», — отметил Артур Айрапетов.

Наказание

По мнению Артура Айрапетова, Блиновская могла пойти на сотрудничество, чтобы получить максимально мягкое наказание и не оказаться на время следствия в СИЗО.

По всей вероятности, она готова и к покрытию ущерба. Это входит в логику тактики защиты по этой статье — если вы признаете свою вину, вы, наверное, пытаетесь воспользоваться примечанием к данной статье Артур Айрапетов юрист

Однако дело осложняется тем, что следствие возбудило дело сразу по двум статьям — уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и отмывание денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

«Статья о легализации преступных доходов не содержит примечания, которое позволяет избежать уголовной ответственности. Но учитывая, что является причинно-следственной связью, я думаю, защита госпожи Блиновской будет стараться путем признания вины по статье об уклонении от уплаты налогов избежать наказания и оплатить все штрафные санкции», — предположил юрист.

В целом 198 статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Статья о легализации преступных доходов более строгая, она предусматривает наказание в виде семи лет лишения свободы, рассказал Артур Айрапетов.

Если брать в теории гипотетически, если суд согласится с признанием вины и посчитает, что вина полностью доказана, гипотетически он может назначить ей реальное наказание в виде с максимальным сроком до десяти лет. Однако в последние лет пять-шесть в нашей стане идет реальная либерализация экономических преступлений, особенно для лиц, впервые совершивших эти преступления, идет гуманизация закона Артур Айрапетов юрист

Суд может также смягчить приговор, учитывая то, что у Блиновской трое несовершеннолетних детей. Артур Айрапетов допускает, что наказание может быть условным. Избежать наказания возможно, если блогер полностью компенсирует весь ущерб, считает адвокат.

Елена Блиновская проходит по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. По версии следствия, она оказывала информационные услуги в интернете, используя схему «дробления» бизнеса, и занизила полученные доходы. Блогер не уплатила налоги на добавленную стоимость, а также налоги на доходы физических лиц за 2019-2021 годы и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области на границе с Белоруссией. При себе у нее были билеты на рейс Москва — Алма-Ата, которым она должна была улететь в Казахстан, однако в последний момент блогер изменила маршрут.