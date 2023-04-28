Юрист прокомментировал признание вины Еленой Блиновской

Юрист Хаминский заявил, что признание вины блогершей Блиновской усугубило ее положение

Признание вины блогершей Еленой Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег усугубило ее положение. Так считает налоговый юрист Александр Хаминский, которого цитируют «Известия».

Он заявил, в 2023 году в законодательство были внесены изменения, позволяющие предпринимателям для прекращения дела по налоговым преступлениям просто погасить задолженность. При этом признания вины закон не требует.

«Перед Блиновской стояла альтернатива: молча уплатить в бюджет 918 миллионов рублей и на законных основаниях потребовать прекращения уголовного дела или уплатить, признать вину и оказаться перед угрозой привлечения к уголовной ответственности, на этот раз за отмывание», — прокомментировал юрист.

Блиновская, как стало известно ранее, выбрала второй вариант. На допросе у следователя она полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Блогершу задержали 27 апреля на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у Блиновской были билеты на самолет в Казахстан.