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13:18, 28 апреля 2023Мир

Эрдоган вновь отменил выступления из-за болезни

Президент Турции Эрдоган вновь отменил предвыборные выступления из-за болезни
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отменил предвыборные выступления, передает Associated Press.

Уточняется, что глава государства отменил третий день выступлений после того, как заболел кишечной инфекцией.

Турецкий лидер почувствовал себя плохо в ходе прямого эфира 25 апреля, когда давал интервью местным телеканалам. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, намеченных на 14 мая.

После этого в СМИ появились сообщения о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако член Совбеза страны Чагры Эрхан опроверг эту версию.

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Анастасия Заикина
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