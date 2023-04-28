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18:19, 28 апреля 2023Россия

Путин назвал Россию страной-цивилизацией и одним из мировых центров

Путин заявил, что Россия является страной-цивилизацией и одним из мировых центров
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия является страной-цивилизацией и одним из центров многополярного мира, заявил глава государства Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании. Его цитирует ТАСС.

В связи с этим глава государства напомнил о традициях российского парламентаризма и о первых депутатах, которые «считали своим высшим долгом и призванием жить и трудиться ради Отчизны».

Он отметил особую важность подобных примеров патриотизма для России как одного из суверенных мировых центров.

Также в своем выступлении Путин заявил от отказе России следовать правилам, которые Запад пытается навязать всему международному сообществу. «Мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать их правилам тоже не собираемся», — сказал президент.

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Алан Босиков
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