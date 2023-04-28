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21:15, 28 апреля 2023Мир

США разместят на Украине датчики для фиксации силы и места ядерного взрыва

NYT: США размещают на Украине датчики фиксации радиоактивности и силы ядерного взрыва

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

США размещают на Украине датчики, способные фиксировать радиационную активность и определять силу и место ядерного взрыва. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на специалистов из Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики.

Отмечается, что в случае ядерной катастрофы на украинской территории, будь то выброс из ядерного реактора или применение ядерного оружия, анализ ученых будет оперативно представлен американскому правительству и украинским центрам принятия решений, чтобы принять эффективные меры для защиты здоровья населения.

Издание пишет, что по договоренности с Киевом Соединенные Штаты размещают датчики по всему региону, а также подготавливают рабочих и осуществляют сбор необходимых данных.

В материале указано, что установка сети сенсоров позволит выявить ответственных в случае ядерного взрыва, однако, если оружие доставят на место на транспортном средстве, а не посредством ракетного удара, найти виновных будет практически невозможно.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но не стоит провоцировать Москву.

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Марина Совина
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