США разместят на Украине датчики для фиксации силы и места ядерного взрыва

NYT: США размещают на Украине датчики фиксации радиоактивности и силы ядерного взрыва

США размещают на Украине датчики, способные фиксировать радиационную активность и определять силу и место ядерного взрыва. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на специалистов из Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики.

Отмечается, что в случае ядерной катастрофы на украинской территории, будь то выброс из ядерного реактора или применение ядерного оружия, анализ ученых будет оперативно представлен американскому правительству и украинским центрам принятия решений, чтобы принять эффективные меры для защиты здоровья населения.

Издание пишет, что по договоренности с Киевом Соединенные Штаты размещают датчики по всему региону, а также подготавливают рабочих и осуществляют сбор необходимых данных.

В материале указано, что установка сети сенсоров позволит выявить ответственных в случае ядерного взрыва, однако, если оружие доставят на место на транспортном средстве, а не посредством ракетного удара, найти виновных будет практически невозможно.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но не стоит провоцировать Москву.

