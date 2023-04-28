Диетолог раскрыла неочевидные причины неудач при похудении

Диетолог Сьюзи Баррелл: строгие и несбалансированные диеты не помогают похудеть

Диетолог Сьюзи Баррелл раскрыла шесть неочевидных причин, из-за которых диеты и тренировки «не работают» при похудении. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Первая причина неудач на пути к стройности, по словам диетолога, — это соблюдение слишком строгой или несбалансированной диеты. Помимо этого, дефицит калорий, к которому стремятся многие худеющие, по словам Барелл, не всегда помогает сбросить вес. Она объяснила, что, пытаясь похудеть, люди забывают позаботиться о питательности своего рациона.

Другие мешающие похудению причины, по мнению диетолога, — это стресс, плохое качество сна и неправильный режим тренировок. «Вполне возможно сидеть на диете, заниматься спортом и все равно не получить желаемого результата. Похудение и удержание веса — это сложная задача, требующая сочетания правильной диеты, физических упражнений и мышления», — сказала Барелл.

Специалистка отметила, что последняя причина, по которой проваливаются любые усилия похудеть, — это гормональные нарушения в организме. Она посоветовала обратиться за помощью к специалисту, который поможет выявить причину лишнего веса и составит верную стратегию по избавлению от него.

Ранее диетолог Майкл Мосли посоветовал простую, но действенную хитрость для снижения веса. Он предложил худеющим, выходя из дома, всегда брать с собой заранее приготовленную еду, чтобы избежать соблазна перекусить сладостями или фастфудом.