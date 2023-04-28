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16:40, 28 апреля 2023Путешествия

В Домодедово прокомментировали информацию о беспилотнике над аэропортом

Пресс-служба аэропорта Домодедово опровергла информацию о беспилотнике на своей территории

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В аэропорту Домодедово опровергли информацию о беспилотнике на своей территории. Такой комментарий дали каналу «360» в пресс-службе авиагавани 28 апреля.

«Информация не соответствует действительности», — отметили там. В заявлении говорится, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее 28 апреля сообщалось, что беспилотный летательный аппарат заметили в небе над аэропортом Домодедово. БПЛА якобы увидели пилоты заходившего на посадку борта авиакомпании Nordstar. Позднее стало также известно о дроне, который мешал посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

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Зарина Дзагоева
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