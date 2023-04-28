Стало известно о мешавшем посадке самолета в Шереметьево дроне

SHOT: неизвестный дрон мешал сесть самолету авиакомпании «Победа» в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево неизвестный дрон мешал посадке самолета авиакомпании «Победа». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, это произошло в четверг, 27 апреля. Самолет российской авиакомпании следовал из Нижнекамска в Москву. Пилоты при посадке заметили неизвестный аппарат.

По словам экипажа, дрон, который летел близ воздушного судна, был размером 10 на 20 сантиметров. Командир самолета посадил судно без происшествий, о пострадавших не сообщается.

Ранее беспилотник заметили в небе над аэропортом Домодедово. Дрон увидели пилоты заходившего на посадку борта авиакомпании Nordstar.