Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования

WP: Бразилия отказала США в экстрадиции россиянина Черкасова до конца расследования

Бразилия отказала в запросе США на экстрадицию россиянина Сергея Черкасова, который находится в тюремном заключении по обвинению в шпионаже и мошенничестве. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

Сообщается, что Верховный суд Бразилии считает, что рассмотрение запроса об экстрадиции Черкасова может быть лишь после конца расследования прокуратуры страны.

25 марта власти США предъявили россиянину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также в банковском и визовом мошенничестве. Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в Штатах «в качестве агента иностранной державы» под именем гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

17 февраля Центральный уголовный суд Лондона приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России бывшего сотрудника посольства Великобритании в Германии Дэвида Смита более чем к 13 годам тюремного заключения. По данным телеканала Sky News, обвиняемый получал денежное вознаграждение за копирование и передачу конфиденциальной информации. Уточнялось, что в перечне переданных Смитом документов числится письмо экс-министра внешней торговли Лиз Трасс, направленное ею занимавшему в тот период пост премьер-министра Великобритании Борису Джонсону.