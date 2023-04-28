Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 28 апреля 2023Мир

Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования

WP: Бразилия отказала США в экстрадиции россиянина Черкасова до конца расследования

Фото: Adriano Machado / Reuters

Бразилия отказала в запросе США на экстрадицию россиянина Сергея Черкасова, который находится в тюремном заключении по обвинению в шпионаже и мошенничестве. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

Сообщается, что Верховный суд Бразилии считает, что рассмотрение запроса об экстрадиции Черкасова может быть лишь после конца расследования прокуратуры страны.

25 марта власти США предъявили россиянину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также в банковском и визовом мошенничестве. Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в Штатах «в качестве агента иностранной державы» под именем гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

17 февраля Центральный уголовный суд Лондона приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу России бывшего сотрудника посольства Великобритании в Германии Дэвида Смита более чем к 13 годам тюремного заключения. По данным телеканала Sky News, обвиняемый получал денежное вознаграждение за копирование и передачу конфиденциальной информации. Уточнялось, что в перечне переданных Смитом документов числится письмо экс-министра внешней торговли Лиз Трасс, направленное ею занимавшему в тот период пост премьер-министра Великобритании Борису Джонсону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
Названы неготовые к сезону лесных пожаров регионы России
Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования
Россиянам назвали основные причины переедания
Стало известно о прорыве обороны ВСУ на западе Артемовска
Андрей Губин назвал творчество SHAMAN «нафталином»
В Литве появится немецкая военная бригада
МТС начнет брать с абонентов деньги за раздачу интернета
Вырезанного из груди россиянина огромного живого червя сняли на видео
В Москве раскрыли групповое убийство девушки 20-летней давности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.