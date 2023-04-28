На Украине высоко оценили поддержку Эстонии

Глава МИД Украины Кулеба высоко оценил поддержку со стороны эстонских властей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил поддержку страны со стороны властей Эстонии. Об этом он высказался в интервью агентству Delfi.

«Я оцениваю поддержку очень высоко. И прошлого правительства, и нового правительства. (...) Действительно решительную, активную поддержку на уровне ЕС и НАТО», — подчеркнул он. В качестве примера поддержки глава внешнеполитического ведомства привел приезд эстонского премьер-министра Кайи Каллас, прибывшей на Украину 24 апреля, и визит своего эстонского коллеги Урмаса Рейнсалу.

По словам министра, Киев не сомневается в последовательной поддержке Таллина и никогда не забудет его решения о передаче всего имеющегося у страны вооружения. «Поэтому только лучшая позитивная оценка нашим друзьям», — заключил Кулеба.

Ранее Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством обороны Эстонии. Как сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, обе стороны стремятся к безопасности всего европейского континента.