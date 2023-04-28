Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:14, 28 апреля 2023Бывший СССР

На Украине высоко оценили поддержку Эстонии

Глава МИД Украины Кулеба высоко оценил поддержку со стороны эстонских властей
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Murad Cezer / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил поддержку страны со стороны властей Эстонии. Об этом он высказался в интервью агентству Delfi.

«Я оцениваю поддержку очень высоко. И прошлого правительства, и нового правительства. (...) Действительно решительную, активную поддержку на уровне ЕС и НАТО», — подчеркнул он. В качестве примера поддержки глава внешнеполитического ведомства привел приезд эстонского премьер-министра Кайи Каллас, прибывшей на Украину 24 апреля, и визит своего эстонского коллеги Урмаса Рейнсалу.

По словам министра, Киев не сомневается в последовательной поддержке Таллина и никогда не забудет его решения о передаче всего имеющегося у страны вооружения. «Поэтому только лучшая позитивная оценка нашим друзьям», — заключил Кулеба.

Ранее Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством обороны Эстонии. Как сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников, обе стороны стремятся к безопасности всего европейского континента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России
В центре Санкт-Петербурга загорелось здание c отелем и кинотеатром
Менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды
На Украине высоко оценили поддержку Эстонии
Экс-советник Пентагона порассуждал о конечной точке поддержки Украины
В «Динамо» прокомментировали поражение в приуроченном к столетию клуба матче
Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
Военный аналитик объяснил цели российского удара по штабам и базам ВСУ
Турецкий МИД упрекнул Британию и США в желании сорвать зерновую сделку
Танец Самойловой в мини-юбке под песню Джигана попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.