Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 28 апреля 2023Россия

Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году

Глава КПРФ Зюганов заявил, что партия выдвинет кандидата на выборах президента в 2024 году

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

КПРФ выдвинет своего кандидата на выборах президента в 2024 году. Об этих планах партии заявил глава политической силы Геннадий Зюганов, его слова приводит РИА Новости.

Зюганов отметил, что политсила не будет поддерживать кандидата от правящей партии и намерена предложить новый курс. «Что поддерживать.. Наша задача максимально дружно отработать. Мы к выборам всерьез относимся. Нужна команда, нужен новый курс, нужна политическая воля», — цитирует агентство слова Зюганова.

По словам политика, предвыборный съезд партии запланирован КПРФ на конец года — с 18 по 22 декабря.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл планы президента России Владимира Путина на участие в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год. По словам Пескова, на данный момент Путин не делал никаких заявлений по участию в президентских выборах, так как говорить об этом преждевременно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа
Гузеева ответила хейтерам на критику внешности
В России импортозаместили алюминиевые банки
Назван способ взять под контроль отношения с охладевшим партнером
Выгоревшую российскую деревню показали на видео
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского внесена в список террористов
Мужчина прошел тест ДНК и обнаружил семь братьев и сестер
Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году
Лукашенко назвал прифронтовыми граничащие с Украиной области Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.