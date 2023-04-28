Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году

Глава КПРФ Зюганов заявил, что партия выдвинет кандидата на выборах президента в 2024 году

КПРФ выдвинет своего кандидата на выборах президента в 2024 году. Об этих планах партии заявил глава политической силы Геннадий Зюганов, его слова приводит РИА Новости.

Зюганов отметил, что политсила не будет поддерживать кандидата от правящей партии и намерена предложить новый курс. «Что поддерживать.. Наша задача максимально дружно отработать. Мы к выборам всерьез относимся. Нужна команда, нужен новый курс, нужна политическая воля», — цитирует агентство слова Зюганова.

По словам политика, предвыборный съезд партии запланирован КПРФ на конец года — с 18 по 22 декабря.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл планы президента России Владимира Путина на участие в президентских выборах, которые запланированы на 2024 год. По словам Пескова, на данный момент Путин не делал никаких заявлений по участию в президентских выборах, так как говорить об этом преждевременно.