Военный рассказал об успехах ВС России в Марьинке

РИА Новости: силам ВС России осталось взять под контроль несколько кварталов в Марьинке

Силам ВС России осталось взять под контроль несколько кварталов в Марьинке для полного выдавливания украинских военных из населенного пункта. Об этом заявил командир одного из подразделений с позывным Гром, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на упомянутом участке в данный момент украинские военнослужащие не предпринимают активных действий.

«Противник себя ведёт в данный момент не очень активно, так как сразу видно что усилия у них переброшены на другие направления. Воспользовавшись этой ситуацией наши войска заняли большинство участников», — рассказал Гром.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что все позиции украинских военных в Марьинке находятся под огневым контролем ВС России.