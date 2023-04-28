На Украине заявили о повреждении многоэтажек в Умани взрывами
Три многоэтажных дома повреждены в результате взрывов в городе Умань в Черкасской области. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел страны сообщает РБК.
По словам главы МВД, жертвами взрывов стали десять человек.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram уточнил, что повреждения получили десять зданий, в одном из них обрушился подъезд. «Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок», — написал украинский лидер, выразив соболезнования семьям граждан, потерявших близких.
Ранее стало известно, что ВКС России ночью 28 апреля нанесли массированный удар по всей территории Украины.
Утром 28 апреля появилось сообщение о том, что в Умани украинская система ПВО разрушила многоэтажку при попытке сбить российскую ракету.