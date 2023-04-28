Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 28 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении многоэтажек в Умани взрывами

РБК: МВД Украины заявило о поврежденных в результате взрывов многоэтажках в Умани

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Три многоэтажных дома повреждены в результате взрывов в городе Умань в Черкасской области. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел страны сообщает РБК.

По словам главы МВД, жертвами взрывов стали десять человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram уточнил, что повреждения получили десять зданий, в одном из них обрушился подъезд. «Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок», — написал украинский лидер, выразив соболезнования семьям граждан, потерявших близких.

Ранее стало известно, что ВКС России ночью 28 апреля нанесли массированный удар по всей территории Украины.

Утром 28 апреля появилось сообщение о том, что в Умани украинская система ПВО разрушила многоэтажку при попытке сбить российскую ракету.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
Названы неготовые к сезону лесных пожаров регионы России
Бразилия отказала США в выдаче россиянина до завершения расследования
Россиянам назвали основные причины переедания
Стало известно о прорыве обороны ВСУ на западе Артемовска
Андрей Губин назвал творчество SHAMAN «нафталином»
В Литве появится немецкая военная бригада
МТС начнет брать с абонентов деньги за раздачу интернета
Вырезанного из груди россиянина огромного живого червя сняли на видео
В Москве раскрыли групповое убийство девушки 20-летней давности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.