На Украине заявили о повреждении многоэтажек в Умани взрывами

РБК: МВД Украины заявило о поврежденных в результате взрывов многоэтажках в Умани

Три многоэтажных дома повреждены в результате взрывов в городе Умань в Черкасской области. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел страны сообщает РБК.

По словам главы МВД, жертвами взрывов стали десять человек.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram уточнил, что повреждения получили десять зданий, в одном из них обрушился подъезд. «Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок», — написал украинский лидер, выразив соболезнования семьям граждан, потерявших близких.

Ранее стало известно, что ВКС России ночью 28 апреля нанесли массированный удар по всей территории Украины.

Утром 28 апреля появилось сообщение о том, что в Умани украинская система ПВО разрушила многоэтажку при попытке сбить российскую ракету.