Стало известно о взрыве многоэтажки в Умани после попадания украинской ракеты

RusVesna: в Умани украинская система ПВО разрушила многоэтажку при попытке сбить ракету РФ

Украинская ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) попала в многоэтажный дом в Умани при попытке сбить российскую ракету. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

На опубликованных кадрах видно, что попадание пришлось на верхние этажи многоэтажки. Они сильно пострадали от взрыва, а уцелевшая сторона дома охвачена пламенем.

В ночь на 28 апреля стало известно о взрывах в украинских городах, по всей стране объявили воздушную тревогу, а СМИ сообщили о работе ПВО.

15 января 2023 года взрыв произошел в жилом доме в городе Днепре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причиной взрыва расположение украинской системы противовоздушной обороны в черте города «вопреки всем законам ведения войны».