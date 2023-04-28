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10:30, 28 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве многоэтажки в Умани после попадания украинской ракеты

RusVesna: в Умани украинская система ПВО разрушила многоэтажку при попытке сбить ракету РФ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: AP

Украинская ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) попала в многоэтажный дом в Умани при попытке сбить российскую ракету. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

На опубликованных кадрах видно, что попадание пришлось на верхние этажи многоэтажки. Они сильно пострадали от взрыва, а уцелевшая сторона дома охвачена пламенем.

В ночь на 28 апреля стало известно о взрывах в украинских городах, по всей стране объявили воздушную тревогу, а СМИ сообщили о работе ПВО.

15 января 2023 года взрыв произошел в жилом доме в городе Днепре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причиной взрыва расположение украинской системы противовоздушной обороны в черте города «вопреки всем законам ведения войны».

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Алевтина Запольская
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