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13:57, 18 января 2023Бывший СССР

Лавров обвинил украинскую систему ПВО во взрыве дома в Днепре

Глава МИД России Лавров заявил, что причиной взрыва дома в Днепре стала украинская ПВО

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Причиной взрыва многоквартирного дома в городе Днепр на Украине послужила работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), которую расположили в черте города, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву расположилась в жилых кварталах, и именно это послужило причиной попадания в дом», — сказал министр.

В ходе конференции Лавров также сказал, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, поскольку сам глава украинского государства законодательно запретил вести переговоры с Россией.

Тем не менее глава российской дипломатии отметил, что Москва готова ответить на серьезные предложения Запада по переговорам на тему Украины, однако до сих пор страна не получала подобных запросов.

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