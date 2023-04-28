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19:44, 28 апреля 2023Спорт

МОК отреагировал на заявление ОКР о критериях допуска россиян к турнирам

МОК продолжит придерживаться рекомендаций по допуску россиян к стартам после заявления ОКР

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на заявление Олимпийского комитета России (ОКР) о критериях допуска спортсменов сборной к соревнованиям. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В МОК заявили, что продолжат придерживаться рекомендаций по возвращению сборных России и Белоруссии на турниры.

Ранее в ОКР назвали эти меры чрезмерными, необоснованными и дискриминационными. По мнению российской стороны, лишение спортсменов национальной самоидентификации — это грубое нарушение принципа равноправия, который является основополагающим в международном праве.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
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