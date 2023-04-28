Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 28 апреля 2023Бывший СССР

В России рассказали о попытках ВСУ восстановить Антоновский мост в Херсоне

Клинцевич: ВСУ пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне с помощью инженеров США

Фото: Aziz Karimov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне с помощью инженеров США, они следуют их рекомендациям и используют понтонные переправы. Об этом сообщил глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передает РИА Новости.

По его словам, такие выводы можно сделать «по крупицам» информации из открытых источников, в том числе западных СМИ.

Клинцевич отметил, что США подробно изучили состояние основной конструкции и наплавного моста, понтонные переправы, часть из которых затоплена или подлежит замене. Он подчеркнул, что речи о полном восстановлении моста не идет.

Материалы по теме:
«Сражение — это сплошной хаос» Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
«Сражение — это сплошной хаос»Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
24 февраля 2023
«Пять минут, и прилетает в ответ» Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
«Пять минут, и прилетает в ответ»Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
13 апреля 2023

«Они посмотрели, что при существующей схеме можно использовать этот мост, подогнать баржи там, где они вышли из строя, поверх подтопленных закрепить новые и тем самым восстановить», — пояснил эксперт.

По его словам, по подобным переправам смогут проходить танки и другая современная техника, поскольку понтоны, переданные Украине из Франции и Канады, ее выдерживают.

В ноябре военный аналитик Алексей Леонков объяснил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне подорвали, чтобы сделать его непригодным для ремонта. Для этого, по его словам, мост был подорван в районе опор — в результате уничтожаются сразу несколько пролетов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Полянский рассказал об обращении украинских беженок за помощью к России
В России рассказали о попытках ВСУ восстановить Антоновский мост в Херсоне
Кадыров рассказал об отправке добровольцев в зону спецоперации
Российский дипломат опроверг заявления о насильной депортации украинских детей
Евросоюз разработал механизм введения санкций против оппозиции Молдавии
«Факел» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Лера Кудрявцева отреагировала на задержание Елены Блиновской
Минфин подготовит новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян
Правительство нашло способ стабилизировать цены на важные товары
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.