Глава ЦБ прокомментировала прогноз по инфляции в России

Глава ЦБ Набиуллина: временное снижение инфляции не нужно воспринимать как достижение цели

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что временное снижение инфляции не стоит воспринимать как достижение цели, и напомнила, что таргета в четыре процента рост цен достигнет не раньше 2024 года. Ее комментарий приводит ТАСС.

В настоящее время ускорение инфляции сдерживается разовыми факторами, сказала она. «В частности, рекордный урожай снижает давление на продовольственных рынках. Также компании сформировали повышенный уровень запасов на фоне крепкого рубля и в ожидании сложностей с поставками», — объяснила глава ЦБ, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что текущее замедление инфляции не указывает на необходимость снижения ключевой ставки. Решения регулятора действуют с задержкой и учитывают будущие изменения, объяснила она.

Сейчас Центробанк прогнозирует постепенное ускорение инфляции к концу 2023 года, однако вряд ли рост цен будет измеряться двузначными числами, отметила Набиуллина. При этом, в случае если инфляция ускорится и будет угрожать достижению поставленной цели, на ближайшем заседании ЦБ может повысить ключевую ставку.

По итогам заседания 28 апреля ЦБ принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых, показатель остается неизменным с сентября. Несмотря на относительно мягкий сигнал для рынка, регулятор предупреждает, что при определенных обстоятельствах денежно-кредитную политику придется ужесточить.