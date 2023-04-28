Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:46, 28 апреля 2023Экономика

Минфин подготовит новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян

Минфин пообещал подготовить новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство подготовит новые предложения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, работающих из-за границы. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, законопроект был отозван для дальнейшего обсуждения, есть предложения, каким образом следует уравнять принцип налогообложения для тех, кто работает в России по трудовому договору из-за рубежа, и для граждан, работающих аналогичным образом по договору оказания услуг.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов. Как им это удается?
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов.Как им это удается?
13 февраля 2023

«Не хотелось бы сейчас впереди правительства бежать. Я думаю, это дело ближайших дней. Но сначала это нужно будет сформулировать. В принципе, предложения есть», — заключил Силуанов.

Налоговые поправки были внесены в Госдуму 24 апреля. Согласно законопроекту, с работающих за рубежом россиян, утративших российское налоговое резидентство, будет взиматься НДФЛ в размере 30 процентов вместо 13-ти.

Министерство финансов России объяснило, что новый законопроект касается только фрилансеров. Поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, подчеркнули в ведомстве.

25 апреля правительство отозвало из Госдумы законопроект, предусматривающий повышение налога на доходы физлиц (НДФЛ) для работающих в России из-за границы. В документ необходимо внести ряд технических уточнений до направления в нижнюю палату парламента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Лера Кудрявцева отреагировала на задержание Елены Блиновской
Минфин подготовит новые предложения по НДФЛ для работающих из-за границы россиян
Правительство нашло способ стабилизировать цены на важные товары
Названы способы избежать мучительных пробуждений среди ночи
Россиянам разъяснили понятие госизмены
В Кремле прокомментировали информацию о платежной системе для туристов в Турции
Информацию о подорожании овощей и фруктов при отказе от сеток опровергли
В России оценили действия Китая после призыва Украины определиться
Украинская беженка разделась в эфире британского телешоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.