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09:59, 28 апреля 2023Силовые структуры

Директор офиса банка похитила более 75 миллионов рублей с вкладов клиентов

В Красноярском крае директор офиса банка похитила 75 миллионов рублей с вкладов клиентов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Красноярском крае директор операционного офиса одного из банков украла 75 миллионов рублей с вкладов клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Красноярскому краю.

В отношении женщины возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемая, используя свою должность, в течение нескольких лет похищала деньги.

Ранее сообщалось, что в Тюмени экс-зампреду банка Инессе Бранденбург дали четыре года за хищение 561 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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