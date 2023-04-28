Директор офиса банка похитила более 75 миллионов рублей с вкладов клиентов

В Красноярском крае директор офиса банка похитила 75 миллионов рублей с вкладов клиентов

В Красноярском крае директор операционного офиса одного из банков украла 75 миллионов рублей с вкладов клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Красноярскому краю.

В отношении женщины возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемая, используя свою должность, в течение нескольких лет похищала деньги.

Ранее сообщалось, что в Тюмени экс-зампреду банка Инессе Бранденбург дали четыре года за хищение 561 миллиона рублей.