В квартире замглавы «Комитета против пыток» во время обыска нашли патроны

В Нижнем Новгороде у замглавы «Комитета против пыток» силовики при обыске нашли патроны

В Нижнем Новгороде следователи провели обыски в квартире замдиректора «Комитета против пыток» (КПП, признан Минюстом России НКО-иноагентом) Ольги Садовской и обнаружили неучтенные патроны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственные действия у женщины прошли утром 28 апреля. С чем связаны обыски не уточняется. Силовики выясняют источник происхождения патронов. Канал публикует видео с ними.

Садовской может грозить уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.

Летом 2022 года Министерство юстиции России пополнило реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Туда был включен «Комитет против пыток», основанный в 2016 году в Нижнем Новгороде. После этого организация переименовалась в «Команду против пыток».