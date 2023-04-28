Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:05, 28 апреля 2023Силовые структуры

В квартире замглавы «Комитета против пыток» во время обыска нашли патроны

В Нижнем Новгороде у замглавы «Комитета против пыток» силовики при обыске нашли патроны

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде следователи провели обыски в квартире замдиректора «Комитета против пыток» (КПП, признан Минюстом России НКО-иноагентом) Ольги Садовской и обнаружили неучтенные патроны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственные действия у женщины прошли утром 28 апреля. С чем связаны обыски не уточняется. Силовики выясняют источник происхождения патронов. Канал публикует видео с ними.

Садовской может грозить уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.

Летом 2022 года Министерство юстиции России пополнило реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Туда был включен «Комитет против пыток», основанный в 2016 году в Нижнем Новгороде. После этого организация переименовалась в «Команду против пыток».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о готовности войск к наступлению
В Армении назвали площадь захваченных Азербайджаном территорий
Кремль анонсировал поручения по итогам совещания по развитию беспилотников
В квартире замглавы «Комитета против пыток» во время обыска нашли патроны
Кремль высказался о моратории на испытание ядерного оружия
Песков оценил перспективы зерновой сделки фразой «воз и ныне там»
США обвинили в помощи ВСУ по нацеливанию на Россию
Длинная очередь на просмотр цветения сакуры в Москве попала на видео
В Кремле ответили на вопрос об участии подразделений из зоны СВО в параде Победы
Появилось видео аварии с 29 пострадавшими из-за уснувшего за рулем россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.