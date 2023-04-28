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02:04, 28 апреля 2023Из жизни

Мужчина попытался продать чужой отрезанный пенис в торговом центре и попался

Times Live: мужчина в ЮАР попытался найти покупателя для чужого отрезанного пениса

Фото: Phakorn Kasikij / Shutterstock / Fotodom

Мужчина в городе Баттерворт, ЮАР, попытался найти покупателя, желающего приобрести отрезанный мужской половой орган, и попался. Об этом сообщает Times Live.

32-летний мужчина был задержан общественностью после того, как его обнаружили с чужим пенисом в торговом центре, где он, предположительно, собирался продать орган.

Полиция установила, что пенис был отрезан у 68-летнего мужчины. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

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Задержанному предъявили обвинения в незаконном владении человеческими органами. Его также подозревают в покушении на убийство.

Полковник полиции Номтетелели Мене похвалил очевидцев за помощь при задержании подозреваемого. Он назвал совершенное мужчиной деяние отвратительным и жестоким.

Ранее сообщалось о подпольном сообществе, участники которого добровольно проходили через экстремальные хирургические процедуры, в частности, кастрацию. Лидеры сообщества попали под суд, их подозревают в проведении 29 экстремальных телесных модификаций, а также в удалении частей тел и торговле ими.

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Алиса Дмитриева
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