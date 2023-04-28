Поступления от налогов в бюджет оценили

Силуанов: поступление налогов на единый счет бюджета РФ за 28 апреля превысило 3 трлн руб

По состоянию на 28 апреля поступления налогов на единый счет бюджета России превысило 3 триллиона рублей, оценил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости. Глава ведомства указал, что «смотреть дефицит по дням в течение месяца бесполезно».

Силуанов указал, что сейчас дефицит вырос, «в том числе и в этом месяце были профинансированы авансом расходы по силовому блоку». Менять прогноз по дефициту на текущий год в министерстве пока не собираются.

Ранее Силуанов говорил о наблюдаемом дисбалансе между доходами и расходами бюджета. В текущем году министерство ориентируется на то, что бюджет будет дефицитным, но постарается сделать так, чтобы это было в рамках плановых показателей двухпроцентного дефицита бюджета от ВВП. В первом квартале текущего года, по данным министерства, федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей.

14 апреля Силуанов заявил, что низкая цена на нефть не помешает исполнению всех бюджетных планов России. По его словам, в ведомстве знают, как обеспечить все планы финансовыми ресурсами.

