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19:51, 28 апреля 2023Мир

ООН обратилась к России по поводу зерновой сделки

ООН ожидает официальный ответ России на письмо с предложениями по зерновой сделке

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

ООН ожидает ответной реакции России на письмо генсека организации Антониу Гутерриша президенту Владимиру Путину по поводу зерновой сделки. Об этом заявили в офисе генсека ООН, передает ТАСС.

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что от Москвы ожидают ответа по официальным каналам.

«Могу сказать, что реакция на письмо поступит генеральному секретарю от администрации президента [России Владимира Путина], а не через его пресс-секретаря», — уточнил Дюжаррик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что письмо Гутерриша по зерновой сделке доставлено Путину. Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН генсек организации призвал исполнять российскую часть сделки.

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Варвара Кошечкина
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