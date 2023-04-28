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08:50, 28 апреля 2023Россия

Шойгу заявил о провоцировании США стран к военному противостоянию с Россией

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что США провоцируют страны к противостоянию с Россией
СюжетМинобороны:

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

США провоцируют другие страны к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы оборонного ведомства, целью стравливания стран является стремление США сохранить однополярное положение в мире.

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«Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем», — заявил Шойгу.

В качестве примера он привел ситуацию на Украине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Марк Леонов
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