Названы популярные у россиян направления для путешествий на майские праздники

Россияне стали на 20 процентов чаще путешествовать на майские праздники

На 20 процентов больше россиян, чем в прошлом году, решили провести майские праздники вне дома, в среднем их путешествие продлится около недели. Из них 80 процентов не станут покидать пределы страны и отправятся в поездку по России. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики «Яндекс Путешествий».

Специалисты выяснили, что средняя стоимость ночи на майских праздниках в российских отелях почти не изменилась в сравнении с прошлым годом и составляет 6000 рублей.

«Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14 процентов, составив 13 000 рублей, — рассказали в Яндекс Путешествиях. — Цена аналогичного перелета в страны Ближнего зарубежья снизилась на 3 процента, до 29 350 рублей, а в страны дальнего зарубежья — выросла на 9 процентов, до 50 250 рублей».

При этом средняя стоимость ночи в отелях стран ближнего зарубежья, по словам аналитиков, выросла на 50 процентов до 6 000 рублей, а в целом в зарубежных отелях средняя цена за ночь выросла на 40 процентов до 7 786 рублей.

В «Яндекс Путешествиях» также рассказали, что самыми популярными российскими городами для путешествий стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Самые популярные зарубежные страны — Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что не стоит ждать теплой погоды на майские праздники в Москве. «Майские праздники будут прохладными и не очень комфортными, даже с вероятностью смешанной фазы осадков 5 или 6 числа», — поделился специалист.