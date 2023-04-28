Президент Путин заявил, что новые регионы являются историческими землями России

Президент Владимир Путин назвал новые регионы историческими землями России. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент также подчеркнул, что все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей являются для россиян родными людьми. Кроме того, Путин заявил о необходимости сделать все для защиты выбора жителей этих территорий.