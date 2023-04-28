Путин назвал новые регионы историческими землями России
Президент Путин заявил, что новые регионы являются историческими землями России
Президент Владимир Путин назвал новые регионы историческими землями России. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.
Президент также подчеркнул, что все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей являются для россиян родными людьми. Кроме того, Путин заявил о необходимости сделать все для защиты выбора жителей этих территорий.