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17:48, 28 апреля 2023Россия

Путин назвал новые регионы историческими землями России

Президент Путин заявил, что новые регионы являются историческими землями России

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент Владимир Путин назвал новые регионы историческими землями России. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент также подчеркнул, что все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей являются для россиян родными людьми. Кроме того, Путин заявил о необходимости сделать все для защиты выбора жителей этих территорий.

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Зураб Дарахвелидзе
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